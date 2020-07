Tuttosport – Napoli: idea segreta Dzeko, possibile scambio con Milik

Calciomercato Napoli con l’idea di uno scambio Dzeko-Milik proposta dal quotidiano sportivo Tuttosport che scrive di un interesse concreto degli azzurri.

Il capitolo attaccanti per il Napoli si arricchisce di un nome nuovo e di alto rango, quello di Edin Dzeko. L’attaccante 34enne della Roma piace a tantissimi club italiani, tra cui l’Inter di Conte che gli sta facendo una corte sfegatata.

Tuttosport nella parte dedicata al calciomercato del Napoli scrive che il club partenopeo ha deciso che “venderà Arek Milik al club che offrirà oltre ai soldi anche una contropartita tecnica. Juventus e Roma sono avvisate: della rosa bianconera piace Bernardeschi, di quella giallorossa invece Under. Ma il desiderio nascosto del Napoli è fare con la Roma lo scambio Milik-Dzeko, ma la squadra azzurra sa bene che la Roma non se ne priverà a cuor leggero“. Sul fronte attaccanti il Napoli sta continuando la trattativa per Osimhen ed a cui ha dato un ultimatum. Inoltre gli azzurri hanno in rosa anche Petagna che a fine stagione si trasferirà in maglia azzurra. L’attuale attaccante della Spal potrebbe fare lo stesso percorso di Roberto Inglese, che fu usato solo per fare cassa. In ogni caso, al momento, Petagna resta un nome che fa parte della rosa di Gattuso. Lo scambio Milik-Dzeko potrebbe essere una soluzione che farebbe piacere ad entrambe le società, ma resta l’età del calciatore della Roma che non rientra nei parametri del Napoli. In ogni caso Dzeko resta un attaccante di altissimo livello, in grado di far girare la squadra e di finalizzare al meglio.