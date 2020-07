Allarme coronavirus: può cambiare la sede di Barcellona-Napoli

In Catalogna il problema coronavirus diventa sempre più pressante, tanto che potrebbe cambiare la sede della sfida di Champions League Barcellona-Napoli.

La Uefa sta seguendo attentamente la situazione coronavirus in Catalogna, dove i casi continuano ad aumentare. La situazione è preoccupante e si pensa addirittura ad un cambio di sede per la sfida di Champions League, ritorno degli ottavi di finale, che si giocherà tra Napoli e Barcellona il giorno 8 agosto 2020. La gara si potrebbe tenere in uno stadio diverso dal Camp Nou, ecco quanto scrive il Corriere dello Sport.