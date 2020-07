CdS – La Premier non esiste, ultimatum Napoli a Osimhen

Continua la trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen, la SSCN di Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l’affare e lancia un ultimatum al giocatore.

Il Corriere dello Sport parla di calciomercato e della trattativa del Napoli per Victor Osimhen. Il giocatore oramai deve scegliere definitivamente cosa vuole fare, il Napoli non lo attenderà ancora per molto. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo in edicola oggi.