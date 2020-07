Il Mattino – “Il Napoli non attenderà Osimhen e le sue bizze”

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto su Victor Osimhen al Napoli. La SSCN vuole chiudere l’affare altrimenti cambierà obiettivo.

E’ il momento di eliminare i tentennamenti e passare dalle parole (e promesse) ai fatti. Victor Osimhen deve decidere se vuole il Napoli o se vuole continuare a tentennare. In caso di questa seconda ipotesi allora sarà il Napoli a scaricare definitivamente il calciatore nigeriano. Il Mattino fa il punto sulla trattativa per Osimhen che al momento è riaperta e pare possa concludersi positivamente:

I dubbi che fino a qualche giorno fa sembravano poter abitare nella testa di Osimhen stanno andando via via diradandosi, anche perché dalle parti di Lille non è arrivata alcuna altra offerta faraonica come quelli che pareva fossero state formulate dalla Premier. Non il Liverpool e neppure lo United sulle hanno bussato alla porta di Gerard Lopez che a questo punto ha iniziato a mettere un po’ di pressione al giocatore e al suo agente.

C’è una dead line nella trattativa per Osimhen al Napoli ed è questa settimana. Il club di Aurelio De Laurentiis sta mettendo fretta al giocatore come scrive anche il quotidiano napoletano:

Il Napoli è deciso a chiudere tutto in settimana, e ogni momento sembra poter essere quello buono per la definizione dei dettagli. Anche perché se poi Osimhen dovesse continuare con questa sua indecisione, sarebbe il Napoli a cambiare bruscamente idea abbandonando la pista che porta al nigeriano (che pure al momento è ancora il primo obiettivo per l’attacco). Ok aspettare, ma senza portare il tutto alla notte dei tempi. Il Napoli, infatti, ha aspettato con pazienza che le idee del giocatore si chiarissero, ma non può certo attendere le sue bizze all’eternità. Ecco perché in questi giorni si farà di tutto per chiudere, in un senso o nell’altro.