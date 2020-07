Manchester City su Koulibaly, Pep Guardiola vuole il difensore senegalese. Il Napoli incontrerà il nuovo agente di Osimhen.



Kolubaly potrebbe approdare al Manchester City, lo ha rivelato a Sky sport 24 l’esperto di calciomercato, Giuanluca di Marzio. Ecco quanto evidenziato:

“Primi segnali d’interesse del Manchester City su Koulibaly, Ramadani ne ha parlato con De Laurentiis a Capri sabato scorso. La prima offerta degli inglesi è di circa 60-65, ma è ancora bassa per poter convincere il Napoli a cedere il calciatore senegalese. Pep Guardiola vuole il difensore del Napoli e farà di tutto per portarlo in premier. Sulla valutazione il Napoli non transige. I 100 milioni di possono scendere fino a 80, più giù non si può andare“.



Di Marzio aggiunge, ” La verità su Osimhen? Napoli e Lille sono a posto, i due club hanno l’accordo. Il club azzurro attende di incontrare il nuovo agente del calciatore per trovare un’intesa sulla parte economica. Non ci risultano delle visite mediche già effettuate così come riferiscono dalla Nigeria”, ha sottolineato Di Marzo che ha quindi smentito le indiscrezioni rilanciate nelle scorse ore dalla Nigeria in merito alla visite mediche”.