Osimhen al Napoli arriva l’indizio social che fa sperare i tifosi azzurri. L’attaccante del Lille sempre più vicino alla maglia azzurra.

Osimhen al Napoli, il calciatore lancia un nuovo indizio social. Nei giorni scorsi Victor Oshimen su Instagram aveva pubblicato una serie di immagini che sembravano di fatto un vero e proprio saluto al Lille e di ringraziamento alla tifoseria francese.

Oggi arriva un nuovo indizio sul suo trasferimento al Napoli. L’esperto di calciomercato nigeriano, Oma Akatugba, ha pubblicato un messaggio sui social al quale ha risposto anche Victor Osimhen:

“È incredibile. Un ragazzo della baraccopoli di Lagos diventerà il giocatore africano più pagato. Un ragazzo che vendeva giornali per le strade di Lagos diventerà principe di Napoli. E’ il gioco, è il calcio, è la vita”

Queste parole hanno ricevuto il like di Victor Osimhen. L’interazione del nigeriano al post è un ulteriore segnale che il giocatore abbia scelto Napoli come prossima tappa del suo futuro e che l’affare è in dirittura d’arrivo.