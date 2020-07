Dati Opta – Il Napoli fermo al palo, nessuno come gli azzurri in Europa

E’ un Napoli fermo al palo, quello colpito da Zielinski con l’Udinese è il numero 50 colpito in due stagioni e certificato dai dati Opta.

La traversa difesa da Musso sta probabilmente ancora tremando. La bordata pazzesca partita dal piede di Zielinski al 60° di Napoli-Udinese si è però stampata sulla traversa. L’ennesimo legno colpito dalla compagine partenopea che in questa stagione ha colpito ben 23 legni. Secondo i dati Opta, facendo la somma delle ultime due stagioni, la squadra azzurro ha colpito ben 50 pali. Nessuna squadra in tutta Europa ne ha colpiti di più. Al secondo posto c’è il Manchester City con 46 pali colpiti ed al terzo il Bayern Monaco con 46 legni.

Sfortuna o imprecisione, di certo i tantissimi legni colpiti hanno inciso non poco sul numero di punti raccolti in campionato dalla formazione partenopea. Purtroppo non si può recriminare troppo su queste statistiche, ma quei pochi centimetri tra il gol ed un palo hanno sicuramente il loro peso specifico.