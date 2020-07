L’Equipe – Pauluzzi: “Osimhen è un caso in Francia. Offerta Inter”

Valentin Pauluzzi giornalista de L’Equipe fa il punto sulla trattativa di calciomercato che vede protagonista Victor Osimhen vicinissimo al Napoli.

Da più parti si dice che l’annuncio per Victor Osimhen al Napoli è imminente. Addirittura l’amico del giocatore si è sbilanciato parlando di trattativa vicinissima alla chiusura. Dalla Francia parla a Radio Marte il giornalista Valentin Pauluzzi che dice: “Oramai in Francia si parla tutti i giorni del passaggio di Osimhen al Napoli, sta diventando un vero e proprio caso. Sono arrivate tante offerte per il calciatore, da parte del Manchester United e del Liverpool. In Italia – aggiunge – anche l’Inter ha presentato la sua offerta per prelevare Osimhen, ma lui vuole rispettare la parola data al club azzurro“. La volontà c’è ma l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, si parla di mercoledì come data possibile per firmare il contratto e quindi poter rendere ufficiale il passaggio dal Lille al Napoli.

Osimhen a Napoli: caos cifre

Ci sono anche altri aspetti di questa trattativa ancora tutti da chiarire, come ad esempio la cifra che il Napoli spenderà per acquistare il calciatore. Secondo Pauluzzi de L’Equipe il club di Aurelio De Laurentiis investirà “Cinquanta milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas” per acquistare Osimhen. Dunque l’affare complessivo sarebbe di 80 milioni di euro. A questo va aggiunto che il nuovo “agente sta chiedendo delle commissioni più alte” dice il giornalista francese.