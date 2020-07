Agente di Gabriel a Napoli: il difensore piace a De Laurentiis

L’agente del difensore del Lille Gabriel Magalhaes si trova a Napoli ed alloggi all’Hotel Posillipo, il calciatore è nel mirino di Aurelio De Laurentiis.

Oltre alla trattativa per Victor Osimhen il Napoli tiene in piedi un altro affare con il Lille: quello che porta all’acquisto del cartellino di Gabriel Magalhaes. Il suo agente si trova a Napoli, ecco quanto rivelato da sigonfialarete.com.

L’agente in questione è un membro dell’agenzia Left Sports, una sottobranca di Elenko Sports, ovvero l’agenzia che cura gli interessi – tra gli altri – anche di Gabriel. L’agente si trova a Napoli proprio perché potrebbe rappresentare lo stesso Gabriel, anche perché a differenza dei suoi soci parla la lingua italiana, e potrebbe esser stato inviato proprio per questo motivo.

Il Napoli sta cercando un rinforzo in difesa che potrebbe arrivare anche senza l’addio di Kalidou Koulibaly che piace moltissimo al Manchester City. La presenza dell’agente di Gabriel a Napoli rafforza la pista che porta al difensore del Lille. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro. La trattativa è già nella fase avanzata, ma non si è ancora vicini alla chiusura.

L’agente si trova a Napoli da ieri, alloggia a Posillipo e ieri sera ha guardato anche la vittoriosa prestazione degli azzurri contro l’Udinese in tv. Ricordiamo che Gabriel è uno degli obiettivi per la difesa del Napoli in vista di una possibile futura cessione di Koulibaly. Il giocatore interessa molto alla dirigenza azzurra e la presenza dell’agente in città potrebbe anche rappresentare un’accelerata della trattativa con il Lille.