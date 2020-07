Osimhen, parla l’amico e giornalista: “Felicissimo di andare al Napoli”

Oma Akatugba giornalista e amico di Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare della trattativa di mercato.

Arriva un’altra conferma per il passaggio di Victor Osimhen al Napoli, Oma Akatugba amico del calciatore è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, confermando la chiusura della trattativa:

Se Victor abbia voglia di approdare al Napoli? Assolutamente sì, al 90% è già un giocatore del Napoli. E’ stato lì già due volte, è rimasto folgorato dalla città, dal progetto del club, da tutto quelle che la realtà partenopea ha da offrire. Ha letto tutti i messaggi che i tifosi napoletani gli hanno scritto in questo periodo, è rimasto impressionato e non vede l’ora di diventare un nuovo calciatore del Napoli. Se abbia mai rifiutato l’idea di accettare gli azzurri? No, anzi. Victor ha le idee chiarissime e vuole giocare con il Napoli. Ha accettato l’idea di unirsi a loro e vestire l’azzurro, e adesso sono tutti al lavoro per sbrigare le ultime scartoffie, così da poter ufficializzare Victor come nuovo giocatore del Napoli.

Osimhen e le visite mediche col Napoli

In questi giorni si è parlato tanto anche di visite mediche tenute in gran segreto a Roma (lo ha riportato anche l’Equipe), anche su questa vicenda ha fatto chiarezza Oma Akatugba amico do Osimhen:

Se le visite mediche siano state già effettuate? Questa è una bella domanda, è la prima volta che si fa chiarezza su cosa sia esattamente successo a Roma, nell’ultima settimana. In pratica, Victor è arrivato venerdì e avrebbe dovuto svolgere le visite mediche a Villa Stuart, nella capitale. La sera, però, strada facendo verso la clinica, hanno iniziato a notare che c’erano troppe persone, tra tifosi e giornalisti, ad attenderlo. Questo aveva un po’ spaventato Victor, così la polizia e lo staff di Villa Stuart hanno dovuto allontanare i giornalisti, assicurando loro che non c’erano visite mediche in programma. Il sabato mattina, poi, molto, molto presto, Victor ha svolto le visite mediche ed è poi ritornato a Lille nella serata. Dopo il suo rientro in Francia, ho saputo della situazione e ho deciso di renderla nota. Era davvero un gran segreto. Per questo motivo non ci sono foto delle sue visite mediche, ma questa è l’informazione che ci è stata data e poi girata al resto della stampa.

Calciomercato Napoli: atteso annuncio Osimhen

Insomma sembra praticamente tutto fatto con il superamento dei problemi burocratici. Ma manca ancora l’annuncio che potrebbe arrivare in settimana come sottolinea Oma Akatugba: