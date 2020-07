Osimhen al Napoli, in Francia sicuri: “Svolte anche le visite mediche”

Victor Osimhen ha svolto le visite mediche per il Napoli, ne sono sicuri in Francia con l’Equipe che ha rilanciato la notizia del trasferimento.

L’affare Victor Osimhen al Napoli sta diventando un intrigo di calciomercato. L’annuncio non è arrivato e si era parlato di una clamorosa battuta d’arresto con l’agente del calciatore intenzionato a racimolare più soldi per se stesso ed il giocatore. Dalla Francia, invece, ribadiscono che il giocatore ha già svolto e superato le visite mediche con il Napoli. Il tutto è accaduto nella giornata di sabato a Roma, in gran segreto. Questo perché il Napoli vuole cautelarsi da eventuali cause che i vecchi agenti del calciatori vogliono mettere in atto.

Intanto l’Equipe fa sapere che la chiusura dell’affare è oramai alle porte e questa volta dovrebbe esserci veramente la fumata bianca. Le visite mediche di Osimhen sono un ulteriore segnale che il giocatore vuole Napoli. Bisogna superare questi problemi burocratici e poi il giocatore potrà vestire ufficialmente la maglia del Napoli. Anche dalla Nigeria, attraverso un giornalista amico del calciatore, viene sottolineato a più riprese che l’affare Osimhen al Napoli è oramai concluso. L’annuncio dovrebbe arrivare entro mercoledì, con la speranza che questa volta non ci siano altre novità dell’ultimo minuto. Il giocatore firmerà con il Napoli un contratto di 5 anni a circa 6 milioni di euro a stagione, comprensivi di bonus. De Laurentiis ha accontentato già da tempo il giocatore ed il Lille. Alla società francese andranno 60 milioni di euro comprensivi di bonus. Il Napoli ha voluto fortemente investire su Victor Osimhen che viene ritenuto ottimo per il presente e superlativo per il futuro. L’opinione comune è che possa diventare veramente un calciatore stratosferico.