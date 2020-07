Il Mattino – Giuntoli alla carica per Osimhen: la società vuole chiudere

Il Napoli sul calciomercato sta facendo il massimo sforzo per acquistare Victor Osimhen. Cristiano Giuntoli oggi torna a lavoro per chiudere l’affare.

I contatti non sono stati mai interrotti ma il week end per il calciomercato è sempre un momento di stasi. Il Napoli e Victor Osimhen ritorneranno ad entrare in contatto nella giornata di oggi, quando Cristiano Giuntoli torna alla carica per chiudere l’affare. Il Napoli non attenderà ancora per molto prima di cambiare obiettivo, quindi o il nuovo agente del calciatore la smette di fare il gioco delle tre carte oppure non avrà più la porta aperta. Gli azzurri hanno fatto tutto ciò che dovevano, ora tocca all’entourage di Osimhen venire allo scoperto e dire se effettivamente hanno delle proposte reali dall’Inghilterra o sono solo millantate. Sulla questione Osimhen a Napoli anche Il Mattino ha fatto il punto: