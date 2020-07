Gattuso: “Ginocchiata per Mertens. Facciamo un altro sport”

Gennaro Gattuso tecnico del Napoli è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto con l’Udinese. Il punto sulle condizioni di Mertens.

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso non è del tutto soddisfatto della prestazione fornita dal Napoli contro l’Udinese. L’allenatore lo ha fatto capire anche al termine della partita, quando è andato a spiegare dei movimenti a Demme. “Siamo stati bravi a far vedere alcune trame di gioco, siamo andati in profondità, ma la prima volta che sono venuti giù ci hanno segnato. Questa cosa – ha detto Gattuso – mi fa molto arrabbiare. Questa vittoria è molto importante che ci dà molto morale in vista dei prossimi match“.

Il tecnico del Napoli al termine della gara vinta con l’Udinese per 2-1 con gol di Milik e Politano ha poi aggiunto: “Sicuramente abbiamo avuto un po’ di sfortuna con i pali (23 solo in questa stagione). Poi va sottolineato che questo che stiamo facendo adesso è un altro sport, giochiamo ogni tre giorni e senza tifosi. Non è normale questa cosa qui, è un altro sport. Inoltre ultimamente creiamo tanto ma riusciamo a segnare poco, dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Gol presi? Non credo che sia un problema di equilibrio“. Gennaro Gattuso ha parlato anche delle condizioni di Dries Mertens uscito per infortunio: “Ha preso una ginocchiata al gluteo, non riusciva a correre, lo monitoreremo“.