Opta – Gol lampo per Milik in gol dopo 37 secondi, non è record

Arkadiusz Milik nella sfida contro l’Udinese ha segnato un gol 37 secondi dopo aver messo piede sul terreno di gioco, lo scrive Opta.

Il gol di Arek Milik messo a segno dopo 37 secondi dopo essere entrato sul terreno di gioco contro l’Udinese non è però il gol più veloce nella storia del Napoli. Come scrive Opta su twitter la rete più veloce per il Napoli appartiene a Josè Sosa che nel 2011 contro il Cesena riuscì a segnare 33 secondi dopo essere entrato in campo.

Il gol di Milik è valso il pareggio al Napoli nella sfida con l’Udinese. Un match molto complicato che gli azzurri sono riusciti a vincere grazie ad un gol nei minuti di recupero di Matteo Politano. La rete del polacco è stata importante per riequilibrare una partita davvero molto ostica. L’Udinese, infatti, si era chiusa in difesa pronta a difendere il vantaggio e poi il pareggio. Intanto Arek Milik non potrà giocare nella prossima sfida tra Parma e Napoli, dato che era diffidato ed è stato ammonito e quindi dovrà sicuramente saltare un turno di campionato. Gennaro Gattuso non potrà contare sul polacco che non ha fatto vedere grandissime cose, ha sbagliato anche qualche appoggio di troppo, ma Milik ha ha siglato lo stesso un gol dopo 37 secondo di gioco.