Gattuso perfezionista: ecco il gesto che ha fatto dopo la partita

Napoli-Udinese è terminata 2-1 per la squadra di Gennaro Gattuso che non si è accontentato dalla vittoria ma chiesto ancora di più ai calciatori.

C’è un gesto di Gennaro Gattuso fatto a fine partita tra Napoli e Udinese che è stato messo in evidenza dai telecronisti di Sky. Il tecnico del Napoli non si è accontentato dei tre punti che lo rimettono a pari punti con il Milan, ma ha chiesto ancora di più alla squadra. Al termine del match con i friulani, il tecnico del Napoli Gattuso è andato da Diego Demme e gli ha spiegato i movimenti che chiedeva durante la partita.

Insomma Gattuso non era del tutto soddisfatto di come si è messa la partita. Il Napoli con l’Udinese ha sicuramente dominato il campo, ma non sempre è stato pericoloso. La vittoria è arrivata grazie ad un lampo di Politano a fine partita, ma addirittura gli azzurri erano andati sotto nel primo tempo. A rimettere il match sul pari ci ha pensato Milik con un gol lampo. Gattuso in questo finale di stagione sta chiedendo il massimo ai suoi calciatori e lo ha fatto capire anche con le richieste al termine della sfida con l’Udinese. Il tecnico calabrese vuole tutti sulla corda, pronti per sfidare il Barcellona in Champions League.