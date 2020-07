Osimhen, l’amico e giornalista: “Diventerà il principe di Napoli”

Ultimi aggiornamenti sulla trattativa che porta Victor Osimhen al Napoli, il giornalista e amico del calciatore dà un altro indizio attraverso twitter.

Dopo quanto scritto dall’Equipe arrivano altre notizie sul passaggio di Victor Osimhen al Napoli. Il giocatore è vicinissimo a vestire la maglia azzurra e lo fa capire anche Oma Akatugba, giornalista nigeriano ed amico di Osimhen. Attraverso i social scrive: “E’ incredibile. Un ragazzo della baraccopoli di Lagos diventerà il giocatore più costoso dell’Africa. Un ragazzo che vendeva giornali per le strade di Lagos diventerà il principe di Napoli. È il gioco, è il calcio, è la vita. Solo Dio!“.

Lo stesso Akatugba aveva scritto delle visite mediche già svolte da Osimhen per il Napoli, notizia poi rilanciata anche dall’Equipe. Insomma questa volta sembra davvero tutto fatto per il passaggio del calciatore al Napoli. L’affare si potrebbe chiudere nella giornata di mercoledì con l’annuncio ufficiale. Il Napoli ha già l’accordo con il Lille, quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi. Il club azzurro ha fretta di chiudere la trattativa perché vuole evitare altri possibili inserimenti di club europei. Fino ad ora non è arrivata la firma solo per problemi legati al cambio di agente da parte del giocatore.