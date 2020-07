Juve su Milik: accordo totale, il Napoli batte cassa ma c’è un’alternativa

La Juventus punta Arkadiusz Milik in questa sessione di calciomercato. I bianconeri hanno l’accordo con l’attaccante polacco ma non con il Napoli.

Aurelio De Laurentiis per cedere Milik alla Juventus continua a chiedere quaranta milioni di euro, cifra che i bianconeri non vogliono investire. Secondo quanto riferisce Tuttosport il calciatore ha un accordo totale con la società di Agnelli.

Paratici insiste sempre per Arkadiusz Milik, che non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli (2021) e ha in testa soprattutto la Juventus. Una trattativa ufficiale tra i club non è ancora cominciata, ma sottotraccia si lavora da tempo. E nonostante tutte le difficoltà, un compromesso è possibile grazie a Federico Bernardeschi, pallino di Rino Gattuso.

Il problema di Bernardeschi è che ha un contratto molto importante con uno sponsor e quindi la trattativa si fa ancora più complicata. Nelle idee di Milik la Juventus resta la squadra preferita, quindi è possibile che si trovi un accordo in qualche modo. Il Napoli sa che tra pochi mesi potrebbe perderlo a parametro zero e non vuole assolutamente ripetere un caso Callejon. La trattativa resta ancora molto complicata. Intanto la società azzurra per l’attacco sta chiudendo l’affare Osimhen, che questa volta è davvero vicinissimo a vestire la maglia azzurra.