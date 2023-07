EA Sports FC 24: Tutte le novità di Ultimate Team

Nonostante abbia ricevuto una quantità significativa di nuove funzionalità per Ultimate Team, i fan non vedono l’ora di immergersi in ognuno dei nuovi dettagli in arrivo su EA Sports FC 24. Ecco una guida completa con tutte le nuove funzionalità e modifiche in arrivo su Ultimate Team di EA Sports FC 24.

EA Sports FC 24 ha fissato la sua data di uscita per il 29 settembre, tuttavia, come annunciato dagli sviluppatori, i giocatori possono ottenere l’accesso anticipato se preordinano la EA Sports FC 24 Ultimate Edition. Fortunatamente, questo non è stato l’unico grande annuncio che il team di sviluppo di EA Sports ha rivelato.

Hanno anche fornito informazioni importanti sulla modalità preferita dai fan del franchise: Ultimate Team. Le nuove funzionalità promettono di portare l’esperienza di Ultimate Team a un nuovo livello di divertimento e personalizzazione.

Ecco una guida completa con tutte le nuove funzionalità che arriveranno in Ultimate Team di EA Sports FC 24.

Il calcio femminile arriva su Ultimate Team di EA Sports FC 24

La prima nuova funzionalità aggiunta a Ultimate Team di EA Sports FC 24, e forse quella che ha generato più scalpore, è l’inclusione di giocatori e giocatrici di calcio in un’unica Ultimate Team.

Con EA Sports FC 24, i giocatori potranno anche utilizzare le migliori giocatrici del mondo nelle loro squadre miste.

Oltre alle giocatrici più popolari come Sam Kerr o Alexia Putellas, verranno introdotti anche gli Icon cards femminili, con le pioniere leader del calcio femminile come la giocatrice brasiliana Marta.

Aggiornamento chimica delle ICONE in Ultimate Team di EA Sports FC 24

Uno dei cambiamenti più importanti che gli sviluppatori implementeranno in EA Sports FC 24 riguarda le carte Icon e i punti chimica di Ultimate Team.

Ora, le Icone forniranno un punto di chimica ai giocatori di qualsiasi lega e forniranno anche una chimica bonus quando collegheranno giocatori della stessa nazionalità, ad esempio Patrick Vieira e Kylian Mbappé. Con questo aggiornamento, ci si aspetta che le Icone riacquistino la loro preminenza nel meta di Ultimate Team.

Evoluzioni di Ultimate Team in EA Sports FC 24 spiegate

La prossima nuova funzionalità che EA Sports FC 24 presenterà sono le Evoluzioni di Ultimate Team, dove gli utenti potranno scegliere i giocatori da potenziare se completano una serie di obiettivi per migliorare le loro abilità, gli Stili di gioco e, naturalmente, il loro valore complessivo.

Come spiegato da EA Sports, con Evoluzioni di Ultimate Team, i giocatori “saranno in grado di cambiare l’aspetto dei loro oggetti giocatore con nuovi design e sfondi animati”.

Questa nuova dinamica è simile alle carte EVO in NBA 2K, completando alcuni obiettivi come “Segna una certa quantità di punti” o “Effettua diversi assist” i giocatori possono migliorare il punteggio e le statistiche di quelle carte.

PlayStyles in Ultimate Team di EA Sports FC 24 spiegati

L’innovativa aggiunta chiamata PlayStyles in EA Sports FC 24 trae ispirazione dagli X-Factors visti nei giochi NHL e Madden. Gli X-Factors sono abilità speciali conferite ai giocatori, che riflettono le loro imprese nella vita reale.

“PlayStyles+ darà ai giocatori abilità sul campo che pochi altri hanno”. Questa nuovissima dinamica di costruzione della rosa consentirà agli utenti di costruire le loro rose in base alla loro conoscenza dei giocatori di calcio e di come giocano in campo.

Durante l’emozionante evento di rivelazione del gameplay, EA ha presentato una dimostrazione intrigante con Sam Kerr, l’acclamata giocatrice del Chelsea. Attraverso il suo PlayStyle unico, Sam Kerr ha mostrato una precisione migliorata nell’esecuzione di tiri a giro dalla lunga distanza. Per quanto riguarda la gamma completa di abilità che i giocatori possono aspettarsi in EA Sports FC 24, ulteriori dettagli devono ancora essere svelati.

Le nuove funzionalità di qualità della vita di Ultimate Team di EA Sports FC 24

Un utente Reddit ha condiviso uno screenshot di un negozio australiano rivelando alcune nuove funzionalità in arrivo su Ultimate Team di EA Sports FC 24 che non sono state ancora spiegate dagli sviluppatori.

Dopo averne fatto richiesta per un bel po’ di tempo, sembra che i giocatori riceveranno finalmente un pulsante “Riscatti tutti gli obiettivi” in Ultimate Team. Inoltre, la descrizione trapelata rivela che sarà possibile “cambiare posizione ai giocatori senza un consumabile”.

Per saperne di più, dovremo aspettare che il team di sviluppo faccia annunci più approfonditi su ciascuna delle modalità di gioco in EA Sports FC 24.