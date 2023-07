FaZe Swagg rivela il loadout di Warzone usato per vincere in extremis il torneo di qualificazione da $1M di WSOW

Il pro player di Call of Duty e content creator Kris “FaZe Swagg” Lamberson ha rivelato il loadout da $1M di Warzone che ha usato per vincere all’ultimo minuto e qualificarsi con la sua squadra alla finale LAN di Londra della World Series of Warzone.

Warzone 2 Stagione 4 Reloaded ha portato nuovi contenuti nel gioco per i giocatori da godersi in tutte le modalità e mappe, oltre a nuovi buff e nerf per scuotere un po’ il meta. Inoltre, questa stagione è fortunata ad ospitare le Qualificazioni per il torneo di Warzone più importante, la World Series of Warzone, che si svolge una volta all’anno e riunisce i giocatori più talentuosi in un unico luogo.

Se conoscete i contenuti di Warzone, allora conoscerete Swagg, uno dei migliori giocatori di Warzone 2 in questo momento. Insieme alla sua squadra, Swagg ha partecipato alle qualificazioni della World Series of Warzone dove, nonostante un inizio difficile, sono riusciti a chiuderlo in bellezza.

Quando si tratta di tornei ad alto livello, i giocatori vogliono essere preparati con le migliori armi e i migliori loadout disponibili nel gioco, ed è per questo che oggi vi portiamo il miglior setup di classe da utilizzare in partita per vincere all’ultimo minuto.

Ecco il loadout da $1M di Warzone che Swagg ha utilizzato per vincere all’ultimo minuto e qualificarsi al WSOW.

Loadout Cronen Squall di FaZe Swagg per Warzone 2

Canna: HR6.8

Volata: Sakin Tread-40

Sakin Tread-40 Sottocanna: FTAC Ripper 56

FTAC Ripper 56 Ottica: SZ Recharge-DX

SZ Recharge-DX Caricatore: Tamburo da 50 colpi

Per cominciare, il miglior loadout Cronen Squall di Swagg include il sottocanna FTAC Ripper 56 per migliorare la stabilizzazione del rinculo e la stabilità in mira, e la volata Sakin Tread-40 per migliorare ulteriormente la stabilizzazione del rinculo e il controllo, trasformando l’arma in un laser a lunga distanza.

Inoltre, equipaggia la canna HR6.8 per continuare ad affinare la costanza del rinculo e aggiungere gittata extra. Poi viene l’ottica SZ Recharge-DX che migliora la velocità ADS e ti garantisce un’eccellente precisione, rendendo impossibile perdere di vista i nemici distanti.

Infine, opta per il caricatore Tamburo da 50 colpi che ti fornisce molte munizioni per uccidere più nemici prima di doversi fermare a ricaricare.