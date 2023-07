Ritiro Dimaro, i tifosi azzurri pazzi di un giocatore in particolare: “Sarai tu il titolare l’anno prossimo”

Tanti i tifosi a Dimaro per assistere all’allenamento del Napoli. Leo Ostigard tra i più acclamati in vista della nuova stagione.

Pomeriggio di lavoro a Dimaro, nella splendida cornice della Val di Sole, luogo tradizionale del ritiro estivo della squadra azzurra da diverse stagioni. Lo stadio di Carciato gremito in ogni ordine di posto, con i tifosi che hanno accolto i propri beniamini con entusiasmo mentre varcavano il campo per iniziare la sessione di allenamento sotto la guida di Rudi Garcia. L’atmosfera è sempre unica ai piedi delle meravigliose Dolomiti di Brenta, riconosciute come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Ormai, la località trentina è diventata la seconda casa del Napoli, al di fuori dei confini campani.

I tifosi hanno applaudito e intonato cori in onore di diversi calciatori, con particolare enfasi su Osimhen e il giovane talento Kvaratskhelia, ma hanno anche “individuato” simbolicamente il possibile “erede” di Kim per la difesa della prossima stagione.

Una volta entrato in campo Leo Ostigard, un tifoso azzurro gli ha rivolto un grido: “Forza Leo, sarai tu il titolare il prossimo anno!” Il calciatore norvegese ha risposto con un sorriso e un cenno di assenso. Successivamente, ha applaudito i numerosi tifosi che hanno esaltato il Napoli e la squadra che ha conquistato il terzo storico scudetto.