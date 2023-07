Napoli fa il botto: la cessione di Kim al Bayern Monaco porta una plusvalenza record

Kim Min-Jae, difensore coreano del Napoli, è stato venduto al Bayern Monaco portando al club partenopeo una plusvalenza di quasi 48 milioni di euro.

Calciomercato Napoli. Kim Min-Jae, il difensore coreano che fino a poco tempo fa militava nelle file del Napoli, è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. L’operazione di trasferimento porta nelle casse del club azzurro una maxi plusvalenza.

Kim al Bayern Monaco: plusvalenza record per il Napoli

Il Napoli aveva acquistato Kim dal Fenerbahce per una cifra pari a 18,05 milioni di euro. Come riportato dal noto sito Calcio e Finanza, il contratto con il club partenopeo aveva una durata triennale. Di conseguenza, considerando che i club di calcio ammortizzano i valori dei cartellini a quote decrescenti, il valore netto a bilancio di Kim a fine giugno 2023 era di 9,025 milioni di euro.

Tuttavia, il Bayern Monaco ha versato ben 57 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore coreano. Questa cifra, ben superiore al valore contabile del giocatore, ha permesso al Napoli di registrare una plusvalenza di quasi 48 milioni di euro, tutto ciò già dopo solo un anno dalla sua acquisizione.

Un’affare d’oro per il Napoli

L’affare che ha portato Kim Min-Jae al Bayern Monaco rappresenta quindi una notevole fonte di guadagno per il Napoli. Si tratta di una plusvalenza significativa, soprattutto in un periodo di incertezze economiche dovute all’impatto della pandemia sul mondo del calcio.

Da Napoli a Monaco, i numeri dell’affare

La vendita di Kim Min-Jae al Bayern Monaco evidenzia la capacità del Napoli di fare buoni affari sul mercato dei trasferimenti. Grazie a una gestione oculata, il club partenopeo è riuscito a realizzare una significativa plusvalenza, elemento che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro finanziario del club. Nel frattempo, gli occhi dei tifosi sono già puntati sul possibile sostituto di Kim in difesa.