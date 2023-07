Napoli-Osimhen, sono ore decisive, Il nigeriano pronto a discutere il rinnovo del contratto con De Laurentiis

Le prossime ore potrebbero essere cruciali per definire il futuro di Victor Osimhen al Napoli.

Calciomercato Napoli. Victor Osimhen, attualmente in ritiro con la squadra a Dimaro, è pronto a discutere il rinnovo del suo contratto con Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro.

Osimhen in ritiro con l’agente per discutere il rinnovo

L’attaccante, che ha recentemente raggiunto il ritiro della squadra in vista della prossima stagione, è accompagnato dal suo agente Roberto Calenda. Nelle prossime ore, i due avranno un incontro con De Laurentiis per parlare del rinnovo del contratto dell’attaccante, nonostante la scadenza dell’attuale contratto sia fissata al 30 giugno 2025.

L’attuale offerta di 6,5 milioni di euro di ingaggio più bonus, in aumento rispetto agli attuali 4,5 milioni percepiti da Osimhen, al momento non soddisfa le richieste dell’entourage del giocatore. Per questo motivo, l’incontro che si svolgerà a Dimaro potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dell’attaccante nigeriano.

Un prezzo fissato a 200 milioni di euro

Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo di Osimhen a 200 milioni di euro. Un valore che certamente riflette l’importanza dell’attaccante nigeriano per il club partenopeo, ma che al contempo potrebbe rendere più complessa la trattativa per il rinnovo del contratto.

Trattative nelle prossime ore

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è appeso a un filo. L’attaccante nigeriano, uno dei pezzi pregiati della squadra azzurra, è pronto a discutere il suo futuro con il presidente del club, Aurelio De Laurentiis. L’esito dell’incontro potrebbe essere determinante per definire se l’attaccante resterà a Napoli o se sarà alla ricerca di nuovi lidi. Resta dunque da vedere come si evolveranno le trattative nelle prossime ore.