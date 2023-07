SKY Sport: il futuro di Osimhen al Napoli – Il giocatore e l’entourage vogliono chiudere entro metà agosto

Secondo SKY Sport, Victor Osimhen è a Dimaro con il suo agente. Il giocatore e il suo entourage sperano di risolvere la questione del rinnovo del contratto entro metà agosto.

Calciomercato Napoli. La questione del rinnovo del contratto di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, continua a tenere banco. Secondo quanto riportato da SKY Sport, il giocatore nigeriano è a Dimaro con il suo agente, Roberto Calenda, e l’entourage vorrebbe chiudere la questione del rinnovo entro metà agosto.

Osimhen a Dimaro, in attesa dell’incontro con De Laurentiis

Nonostante Osimhen sia a Dimaro, non si è ancora tenuto un incontro con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il giocatore, tuttavia, avrebbe espresso la sua volontà di restare al Napoli, chiedendo una gratificazione per il lavoro svolto fino a questo momento.

Il futuro di Osimhen al Napoli: le ultime notizie da SKY Sport

“È una situazione delicata e in divenire”, ha dichiarato Massimo Ugolini, inviato di SKY Sport. “Potrebbe prendere una brutta piega se l’offerta del Napoli non fosse considerata adeguata o se le richieste del giocatore fossero giudicate eccessive”.

Il ruolo del nuovo direttore sportivo Meluso

In questo contesto, sarà fondamentale il ruolo dei dirigenti del Napoli, a partire dal nuovo direttore sportivo, Meluso. La situazione di Osimhen sarà sicuramente una delle questioni più importanti da monitorare nei prossimi giorni.

Fiducia per il futuro di Osimhen al Napoli

Nonostante le incertezze, Ugolini ha affermato che c’è fiducia per quanto riguarda il futuro di Osimhen al Napoli. Non ci sarebbero, infatti, vere offerte da parte di altri club per l’attaccante nigeriano. “C’è tempo per trovare un punto di incontro”, ha concluso l’inviato di SKY Sport. “Le parti stanno cercando di trovare una soluzione”.

Conclusioni

La questione del rinnovo di Osimhen è sicuramente una delle storie più calde di questo calciomercato. L’attaccante nigeriano e il suo entourage vogliono chiudere la questione entro metà agosto, ma molto dipenderà dalle prossime mosse del Napoli e dal suo nuovo direttore sportivo, Meluso. Nonostante le incertezze, c’è comunque fiducia per il futuro di Osimhen in azzurro.