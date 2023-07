Sport Mediaset: l’agente di Osimhen incontra De Laurentiis – non solo questione di rinnovo

Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, ha incontrato il presidente del Napoli, De Laurentiis, per discutere non solo del rinnovo del contratto, ma anche della competitività futura della squadra..



NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella giornata odierna si è tenuto un incontro molto atteso tra Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la riunione è durata un’ora e mezza circa, ma non ha riguardato esclusivamente la questione del rinnovo del contratto del capocannoniere dell’ultimo campionato.

Osimhen e il futuro del Napoli

Il dialogo tra Calenda e De Laurentiis non si è focalizzato unicamente sul contratto di Osimhen. Secondo le fonti, l’attaccante nigeriano sarebbe interessato anche alla competitività futura della squadra. In altre parole, Osimhen e il suo agente avrebbero chiesto al patron come verranno sostituiti i compagni che sono partiti e quelli in procinto di partire.

Obiettivo: vincere ancora

Il desiderio espresso da Osimhen e dal suo agente nel corso dell’incontro con De Laurentiis è chiaro: vogliono avere la certezza che il Napoli continuerà ad essere una squadra competitiva, in grado di lottare per i titoli. Osimhen, capocannoniere dell’ultimo campionato con la maglia azzurra, sembra desideroso di continuare la sua avventura a Napoli con l’obiettivo di vincere ancora.

Un ritiro senza dettagli

Nonostante l’incontro tra Calenda e De Laurentiis sia durato un’ora e mezza, l’agente di Osimhen non ha fornito dettagli precisi riguardo alla conversazione. Al termine dell’incontro, Calenda ha lasciato il ritiro dopo aver assistito all’allenamento del Napoli.

Il futuro di Osimhen al Napoli: non solo rinnovo

L’incontro tra l’agente di Osimhen e De Laurentiis, lungi dall’essere una semplice discussione sul rinnovo del contratto dell’attaccante nigeriano, ha sollevato importanti questioni riguardo al futuro della squadra. Le richieste di Osimhen e del suo agente indicano chiaramente il loro desiderio di vedere il Napoli mantenere il suo status di squadra competitiva. Tuttavia, senza dettagli precisi da parte di Calenda, ci resta solo l’attesa per vedere come si svilupperanno le cose in casa Napoli.