Gazzetta: “Osimhen vicino al rinnovo. Zieliski-Lazio, trattativa partita male”

Il rinnovo di Osimhen con il Napoli e il futuro di Zielinski nell’analisi del giornalista della Gazzetta, Carlo Laudisa.

Calciomercato Napoli. Nel calciomercato, la squadra del Napoli si trova a fronteggiare numerose sfide, tra nuovi arrivi e possibili partenze. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa ha condiviso le sue previsioni sulle prossime mosse del club azzurro durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio Crc.

Il dopo Kim e la questione extracomunitari

L’addio di Kim era atteso da tempo a causa di una clausola nel suo contratto. Questo ha permesso al Napoli di prepararsi in anticipo alla sua partenza. “Credo che Garcia abbia già il nome del sostituto,” afferma Laudisa, “e quindi tutti gli indizi portano a una soluzione abbastanza rapida.”

Con la partenza di Kim, si libera un posto da extracomunitario nella squadra. Laudisa sottolinea che il Napoli avrà bisogno di un altro difensore, possibilmente un giovane talento, per mantenere alto il livello tecnico della difesa.

Il futuro di Zielinski e Lozano

La possibilità di un trasferimento di Zielinski e Lozano viene presa in considerazione da Laudisa. “Sarri ha indicato Zielinski, ma non è partita bene la trattativa. Non si hanno segnali di rinnovo e questo fa dedurre che entrambi partiranno,” afferma.

L’orizzonte di Gaetano e Samardžić

Nel contesto delle cessioni, Laudisa suggerisce di tenere d’occhio anche Gaetano. “Potrebbe andare all’Udinese,” dice, “e chissà, magari Samardžić che piaceva al Napoli potrebbe anche arrivare.”

La questione Osimhen

L’interesse del Paris Saint-Germain per Osimhen è noto, ma il club francese sembra orientarsi verso Vlahovic. Di conseguenza, secondo Laudisa, le possibilità che Osimhen rimanga a Napoli stanno crescendo.

Tuttavia, sottolinea l’esperto, “Bisogna restare ad aspettare perché ci sono offerte possibili che però non sono state ancora prospettate, è ancora tutto molto precario.”

Calciomercato Napoli: un panorama in continua evoluzione

L’analisi di Carlo Laudisa fornisce un quadro dettagliato e ponderato delle possibili mosse del Napoli nel calciomercato. Se le sue previsioni si riveleranno accurate, la squadra del Napoli avrà sicuramente un aspetto diverso nella prossima stagione. Tuttavia, come sempre nel calcio, nulla è sicuro fino a quando non si realizza.