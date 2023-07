KISS KISS – Zielinski ha aperto ad un possibile passaggio alla Lazio. Due profili caldi per il centrocampo

La redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli si è soffermata sul mercato del Napoli ed in particolare sul futuro di Piotr Zielinski.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il futuro di Piotr Zielinski al Napoli rimane incerto. Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Kiss Kiss nel corso del programma Radio Goal, il calciatore polacco si è mostrato aperto ad un possibile trasferimento alla Lazio, dove ritroverebbe l’allenatore Maurizio Sarri. Negli ultimi giorni si è parlato di un’eventuale destinazione in Arabia Saudita, ma al momento sembra essere molto complicata, anche perché il giocatore preferirebbe restare nel campionato italiano.

Il Napoli sta lavorando sul mercato per rinforzare la squadra. La società azzurra sta monitorando diversi profili al fine di garantire all’allenatore Rudi Garcia una rosa molto competitiva. Due obiettivi che sembrano particolarmente graditi sia a Garcia che alla società sono Lazar Samardzic e Giovanni Lo Celso. Questi due calciatori potrebbero essere di grande aiuto per l’allenatore azzurro in vista della nuova stagione.