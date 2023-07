SKY: Zielinski vicino all’addio al Napoli: l’Al-Ahli insiste e il polacco apre all’offerta

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, potrebbe lasciare la squadra per l’Al-Ahli. Secondo Sky Sport, il giocatore ha mostrato apertura all’offerta del club arabo.

Calciomercato Napoli. Il futuro di Piotr Zielinski potrebbe essere lontano da Napoli. Il centrocampista, che ha un contratto con gli azzurri fino al 2024, è nel mirino dell’Al-Ahli. Il club arabo è pronto a fare un’offerta molto generosa per il giocatore classe ’94.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Al-Ahli insiste per Zielinski. Dopo la prima offerta presentata, il polacco ha mostrato apertura alla proposta del club dell’Arabia Saudita. L’Al-Ahli sta continuando il pressing per il centrocampista ex Empoli, che potrebbe chiudere la sua esperienza con il Napoli prima della scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2024.

Zielinski è uno dei pilastri del Napoli, ma l’offerta dell’Al-Ahli potrebbe essere troppo allettante per rifiutare. Il club arabo è noto per le sue offerte generose e potrebbe offrire a Zielinski un contratto molto ricco.

Il possibile addio di Zielinski sarebbe un duro colpo per il Napoli, che perderrebbe uno dei suoi migliori giocatori. Tuttavia, la squadra azzurra ha dimostrato in passato di saper reagire alle partenze importanti e sicuramente il direttore sportivo Giuntoli è già al lavoro per trovare un degno sostituto.

Per ora, nessuna decisione è stata presa. Zielinski e il Napoli stanno valutando l’offerta dell’Al-Ahli e nelle prossime settimane si saprà se il polacco resterà a Napoli o se sceglierà di intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita.