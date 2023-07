Oppini: “Scudetto del Napoli vinto per colpa di Juve, Inter e Milan”

Francesco Oppini, tifoso della Juventus e noto opinionista, sostiene che la vittoria dello Scudetto del Napoli è dovuta più alle mancanze delle tre grandi squadre italiane che alla superiorità della squadra di Spalletti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Francesco Oppini, noto opinionista e tifoso della Juventus, ha recentemente espresso la sua opinione sulla vittoria dello Scudetto del Napoli. Durante un’intervista rilasciata a 7 Gold, Oppini ha sostenuto che la vittoria del Napoli è dovuta più alle mancanze delle tre grandi squadre italiane – Juventus, Inter e Milan – che alla superiorità degli azzurri.

“Inzaghi ha detto che l’Inter deve puntare allo scudetto? Sulla carta i nerazzurri sono i più forti della Serie A insieme al Napoli”, ha dichiarato Oppini. Tuttavia, l’opinionista ha poi sminuito la vittoria del Napoli, sostenendo che non è stata tanto una questione di superiorità quanto di mancanze da parte delle altre squadre.

“Il Napoli ha vinto il campionato non perché ha avuto un rendimento inavvicinabile per tutte le altre, questa è una piccola bugia. Se l’Inter avesse fatto l’Inter, la lotta sarebbe stata decisamente più serrata. Magari le due squadre avrebbero combattuto punto a punto. Se il Napoli ha vinto così agevolmente la colpa è anche di squadre come Inter, Milan e Juventus che, in campionato, avrebbero potuto fare certamente meglio“, ha concluso Oppini.

Queste dichiarazioni di Oppini hanno suscitato molte reazioni tra i tifosi di calcio italiani, con molti che hanno criticato Oppini affermando che le sue parole sono un becero tentativo di sminuire la vittoria del Napoli in Serie A.

La vittoria dello Scudetto del Napoli ha segnato un momento storico per il calcio italiano, e le parole di Oppini non faranno altro che alimentare il dibattito sul tifo con i paraocchi di alcuni bianconeri.