Napoli inizia la nuova stagione. Garcia aspetta Osimhen e Kvaratskhelia

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha iniziato la nuova stagione con i test medici e fisico-atletici a Castel Volturno, in attesa della partenza per Dimaro Folgarida. Mancano alcuni big come Osimhen e Kvaratskhelia, ma la lista dei presenti è già folta.

Tra i presenti ci sono Juan Jesus, Demme, Lozano, Politano, Olivera, Mario Rui, Gaetano, Zedadka e Zanoli. Questi giocatori hanno aperto ufficialmente la nuova stagione azzurra.

Il programma dei prossimi giorni prevede il primo allenamento nel pomeriggio e la partenza per la Val di Sole domani. La prima parte del ritiro durerà fino al 25 luglio. Gli assenti, ancora in vacanza dopo gli impegni con le Nazionali, arriveranno in Trentino solo nei prossimi giorni.

Il programma del ritiro a Dimaro include due amichevoli il 20 e 24 luglio contro Anaune Val di Non e Spal. Lunedì ci sarà un incontro con i tifosi, durante il quale Garcia e due calciatori risponderanno alle domande. Sabato 22 luglio ci sarà la presentazione della squadra con un dj set con Decibel Bellini.

Il ritorno a casa è previsto per martedì 25, al termine della seduta mattutina. Dopo pochi giorni di riposo, la squadra ripartirà il 28 luglio alla volta di Castel di Sangro.

Nonostante l’assenza di alcuni big, l’atmosfera è di ottimismo e attesa per la nuova stagione. Con l’arrivo di nuovi giocatori e il ritorno di vecchie conoscenze, il Napoli è pronto a difendere il titolo di Campione d’Italia.