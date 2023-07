Zielinski voleva davvero il Napoli, il retroscena: “Una telefonata ha cambiato tutto”

Il giornalista Carlo Alvino si è soffermato sul futuro di Zielinski che potrebbe essere lontano da Napoli. Il polacco attratto dall’Arabia Saudita.

Una proposta dall’Arabia Saudita mette in dubbio il futuro di Piotr Zielinski con il Napoli. E’ il tema affrontato dal giornalista Carlo Alvino che, nel corso del filo diretto con i tifosi azzurri su Kiss Kiss, si è soffermato sul futuro del polacco. Alvino ha svelato che Piotr Zielinski era entusiasta di rinnovare il suo contratto con il Napoli e disposto a venire incontro alle esigenze della squadra. Il centrocampista polacco era perfino disposto ad accettare un ingaggio inferiore, e il presidente Aurelio De Laurentiis era felice di confermare la permanenza del giocatore.

Tutto è cambiato con una telefonata proveniente dall’Arabia Saudita. Zielinski ha ricevuto un’offerta finanziariamente allettante che sembra avergli fatto cambiare idea sul suo futuro.

“Piotr Zielinski era davvero convinto di rinnovare il suo contratto con il Napoli, disposto anche ad andare incontro alle esigenze della società. Avrebbe percepito un ingaggio al ribasso. Lo stesso Aurelio De Laurentiis sarebbe stato ben contento di confermare il polacco. Poi una telefonata dall’Arabia Saudita ha cambiato tutto. Al polacco è arrivata una offerta sontuosa ed è chiaro che il calciatore abbia cambiato idea. Si tratta di una proposta che cambierà la vita non solo a Piotr Zielinski, ma anche alle generazioni che verranno dopo di lui. Inoltre lo stesso Napoli potrebbe incassare una cifra molto importante per un giocatore il cui contratto scadrà a breve”.

Questa proposta non avrà solo un impatto sulla vita del calciatore, ma potrebbe anche garantire al Napoli un considerevole introito per un giocatore il cui contratto è in scadenza imminente, ha affermato Carlo Alvino durante la sua partecipazione in radio.

L’interesse proveniente dall’Arabia Saudita getta quindi un’ombra sul futuro di Zielinski con gli azzurri. La possibilità di un trasferimento verso il Medio Oriente sembra attrattiva per il centrocampista polacco, il quale potrebbe essere tentato da una nuova avventura e da un contratto lucrativo.