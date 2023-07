Pellegatti: “Massara al Napoli? L’ho chiamato. Ecco la sua risposta”

Il giornalista Carlo Pellegatti si è soffermato sul possibile approdo al Napoli di Massara come nuovo direttore sportivo.

Frederic Massara, in pole per diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli. A commentare questa voce che rimbalza ormai forte nell’ambiente napoletano è anche il giornalista Carlo Pellegatti che, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha detto:

“Sento in giro la voce che Massara potrebbe diventare nuovo ds del Napoli, ma stamattina l’ho chiamato. Perché io non sono uno che viene lì e fa giri di parole, è l’ideale, è bravo, sarebbe una grande soluzione. Ho alzato la cornetta del telefono ed ho parlato con il dirigente ex Milan. Mi ha risposto e devo dire che attualmente sarei sorpreso se venisse in azzurro. Poi non si sa mai”.

Pellegatti ha poi aggiunto: “Parliamoci chiaro, può essere che ci sia un gioco delle parti. Che non può sbilanciarsi in tal senso, ma se dovesse arrivare in azzurro attualmente sarei veramente sorpreso, ma non è detta l’ultima parola. Noi abbiamo un rapporto molto franco, penso che non avrebbe nascosto le sue intenzioni. Quando gli ho detto che sta girando la notizia sul Napoli, lui mi ha risposto testualmente: “No, no, no”. Penso che in questo momento non sia una pista fattibile”.