Napoli, chi è Frederic Massara? Storia e talenti scovati del ds

Frederic potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del: ecco la storia e le caratteristiche dell’uomo scelto da De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Frederic Massara, in pole per diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli, ha una storia ricca di successi e talenti scoperti. Scopriamo di più su questo personaggio del calcio italiano.

Frederic Massara: Un Profilo in Breve

Frederic Massara, nato a Torino l’11 novembre 1968, potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli. Dopo un incontro con Aurelio De Laurentiis a Roma, le voci sulla sua possibile nomina si sono intensificate.

La Carriera di Massara come Calciatore

Massara ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Torino, distinguendosi come uno dei giovani più promettenti. Dopo aver vinto il Torneo di Viareggio nel 1987, è passato al Pavia in Serie C, dove ha segnato 26 goal in 4 anni. La sua performance ha attirato l’attenzione di Giovanni Galeone, che ha deciso di puntare su di lui per il suo Pescara.

Massara: Da Calciatore a Dirigente

Dopo aver chiuso la sua carriera di calciatore, Massara ha intrapreso quella di dirigente. Dal 2008, è diventato un collaboratore stretto di Sabatini, prima al Palermo e poi alla Roma. Con i giallorossi, Massara è diventato responsabile dello scouting e nel 2011 ha conseguito la qualifica di direttore sportivo con il massimo dei voti.

Dopo l’addio di Sabatini, seguita nell’estate del 2017 dalla decisione di seguirlo nella sua nuova avventura all’Inter. Il tutto prima del ritorno in giallorosso un anno dopo.

L’8 marzo 2019 viene nuovamente nominato direttore sportivo in seguito alla rescissione consensuale fra la società e l’ex DS Monchi. Il 5 giugno 2019, la società giallorossa lo libera dal suo incarico di dirigente sportivo.

Massara passa al Milan voluto fortemente da Maldini, con i rossoneri conquista uno scudetto. Dopo la separazione dal club rossonero, Massara è finito nel mirino del Napoli di De Laurentiis che cerca un direttore sportivo dopo l’addio di Giuntoli.

I Talenti Scoperti da Massara

Nel corso della sua carriera, Massara ha scoperto molti talenti. Al Palermo, ha scoperto Abel Hernandez, Josip Ilicic e Javier Pastore. Alla Roma, ha effettuato importanti plusvalenze con Pjanic, Lamela, Marquinhos, Benatia, Strootman e Manolas. Ora, con la possibile nomina a direttore sportivo del Napoli, siamo curiosi di vedere quali nuovi talenti Massara sarà in grado di scoprire.

