Dalla Spagna: “Se Osimhen parte, Napoli pronto a pagare la clausola di Dembelè”

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna sull’interesse del Napoli per Ousmane Dembelè ed il suo possibile trasferimento.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Clamorosa indiscrezione proveniente dalla Spagna: secondo indiscrezioni, il Napoli potrebbe puntare su Ousmane Dembelè in caso di partenza di Victor Osimhen. Il giocatore francese, nonostante alcuni infortuni che hanno limitato il suo rendimento, è ancora considerato un talento di livello mondiale. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Nacional, il club partenopeo sarebbe interessato all’esterno blaugrana e sarebbe disposto a pagare la sua clausola di rescissione.

Sembra però che Dembelè non sia intenzionato a trasferirsi al Napoli. Questa ipotesi rende la trattativa molto complessa e al momento non ci sono conferme ufficiali in Italia riguardo questo possibile affare.

Il Napoli è attivamente alla ricerca di un esterno destro, in quanto Hirving Lozano potrebbe lasciare il club per un trasferimento in Arabia Saudita. Inoltre, è stato fatto il nome di Karlsson come possibile alternativa, ma Dembelè rappresenterebbe sicuramente un colpo di grande prestigio. Va però sottolineato che il suo ingaggio sarebbe piuttosto oneroso per il club azzurro.