Osimhen via da Napoli, il commento di Padovan fa riflettere

Giancarlo Padovan, parla della voci di mercato su Victor Osimhen e dei movimenti di mercato del Napoli.

Calciomercato Napoli. Nella recente intervista su Radio Crc, Giancarlo Padovan, direttore di calciomercato.com, ha affermato che l’importanza di Victor Osimhen per il Napoli è quasi insostituibile. Secondo Padovan, non esistono molte alternative che potrebbero eguagliare il talento di Osimhen, rendendo la sua eventuale sostituzione un compito difficile.

“All’ altezza di Osimhen non c’è nessuno“, ha affermato Padovan. Ha poi aggiunto che la richiesta economica di De Laurentiis per Osimhen è troppo alta per qualsiasi squadra, incluso il Psg. Padovan suggerisce che il Napoli dovrebbe mantenere Osimhen per un altro anno, aiutando così la squadra a raggiungere altri successi prima di considerare la sua vendita.

Padovan ha inoltre sottolineato la necessità per il Napoli di aggiustare solo le posizioni che ne hanno bisogno, in particolare citando la difesa. Secondo lui, il club dovrebbe cercare un sostituto per Kim, poiché le alternative esistono nel mercato.

Nel contesto del mercato attuale, ha affermato che le altre squadre, come l’Inter, non stanno facendo grandi movimenti. Mentre alcuni giocatori se ne vanno, i tempi per fare molte operazioni non sono ampi.

Padovan ha lodato Osimhen per il suo contributo al Napoli, affermando che l’età e l’amore del giocatore per il club sono fattori determinanti. Ha sottolineato i recenti successi del Napoli, tra cui la vittoria dello scudetto e l’arrivo ai quarti di Champions League, affermando che il club è assolutamente all’altezza di Osimhen.

Infine, ha discusso il cambio di allenatore da Spalletti a Garcia, sottolineando che Garcia è altamente motivato, parla perfettamente italiano e che il cambiamento potrebbe beneficiare il Napoli.

Resta con noi per ulteriori aggiornamenti sul Napoli e il mercato calcistico estivo.