Caso Osimhen, Vessicchio sgancia la bomba: “Possibile deferimento per il Napoli e Giuntoli. Fonte attendibile”

In un video pubblicato su YouTube, il noto giornalista sportivo Sergio Vessicchio ha rivelato un’indiscrezione che coinvolge il Napoli e Giuntoli, suscitando grande clamore. Nella sua dichiarazione, Vessicchio ha specificato che la fonte delle informazioni è affidabile.

Durante il video, Sergio Vessicchio ha sollevato una questione di rilievo, notizia bomba che al momento non è supportata da prove concrete: “La Juventus ha fatto un accordo con la FIGC di patteggiare, pagare la multa e non fare ricorsi per rimuovere ogni inchiesta pendente. Ho chiesto alla stessa fonte che mi aveva accennato prima di tutti del patteggiamento, se ci fosse accenno ad un deferimento di Giuntoli per la trattativa Osimhen. Mi è stato detto di no per il momento ma è nell’aria. Anche il Napoli avrà un deferimento e non si sa di che natura sarà”.

“Però anche lì la FIGC punta all’accordo che in maniera inesatta chiamano patteggiamento. Il patteggiamento è un istituto giuridico che si trova nel codice penale non sportivo. Quindi questa situazione è particolare. Perché molto probabilmente ci troveremo con un Giuntoli in odore di squalifica”.

Vessicchio ha poi aggiunto: “Questo non cambia i piani della Juventus, che dunque si è affidata ad un grande dirigente un uomo perbene. Potrebbe essere il nuovo Moggi e il nuovo Marotta. Giuntoli rappresenta oggi l’Italia, il meglio che c’è. Arrivando alla Juventus e dichiarandosi tifoso, sa di correre tanti rischi per il clima che c’è intorno ai bianconeri” ha concluso Vessicchio.