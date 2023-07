Presentazione maglia SSC Napoli, dov’era Rudi Garcia? Il tecnico non era a bordo della MSC

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, non era a bordo della MSC World Europa durante la presentazione delle nuove maglie del club azzurro.

La SSC Napoli nella giornata di ieri ha svelato in anteprima la sua divisa da gioco per la stagione 2023-2024. La nuova maglia azzurra, che rappresenterà il club durante le competizioni della prossima stagione, sfoggerà con orgoglio il tricolore sul petto. Per l’occasione si è tenuta la conferenza stampa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presso la Nave MSC World Europa, in compagnia della figlia Valentina e di altre personalità di spicco come la figlia Valentina, il Country Manager Italia di MSC Crociere Massa, ma anche De Luca e Manfredi.

Come riporta il Corriere dello Sport l’unico assente, durante il varo del Napoli sulla nave della Msc Crociere, è stato l’allenatore Rudi Garcia, non presente a bordo. Il motivo della sua assenza è legato all’ impegno presso il centro sportivo di Castel Volturno, dove il tecnico sta esplorando ogni angolo di quello che diventerà il suo habitat naturale. Presenti tutti gli uomini dello staff che lo accompagnano, tra cui il preparatore atletico Sinatti, il match analyst Beccaccioli e l’allenatore dei portieri Rosalen Lopez, protagonisti della vittoria dello scudetto. Inoltre, è presente il dottor Canonico, a capo della struttura medica del club.