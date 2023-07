Presentazione maglia SSC Napoli, ADL: “Simbolo di rinascimento, iniziata una nuova era”

Oggi, lunedì 10 luglio alle ore 15, la presentazione della nuova maglia della SSC Napoli a bordo della MSC World Europa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La SSC Napoli svela in anteprima la sua divisa da gioco per la stagione 2023-2024. La nuova maglia azzurra, che rappresenterà il club durante le competizioni della prossima stagione, sfoggerà con orgoglio il tricolore sul petto. Di seguito la conferenza stampa tenuta dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presso la Nave MSC World Europa, in compagnia della figlia Valentina.

Leonardo Massa, manager director MSC: “Benvenuti a bordo della nave più grande mai attraccata nel porto di Napoli, sono molto felice di essere qua, anche in qualità di tifoso del Napoli. Il sodalizio col Napoli ha radici lunghe, dal 2011. Col Napoli vogliamo iniziare un secondo percorso di successi”.

Poi ha introdotto il presidente del Napoli, De Laurentiis, che ha iniziato così:

“Ringrazio tutta la famiglia Msc, da tempo abbiamo iniziato un viaggio insieme. Dedico questo messaggio anche al sindaco Manfredi ed al presidente della Regione De Luca, qui presenti, perché da una loro collaborazione… mi auguro che queste maglie siano un po’ il simbolo di un rinascimento che abbiamo iniziato con il terzo Scudetto. Non presentiamo la nuova maglia, ma lanciamo il nostro nuovo manifesto, lo dico in inglese perché dobbiamo internazionalizzare e “A new era from Napoli to the world”. E’ una nuova era perché dopo 33 anni lo Scudetto è tornato a Napoli, la città ha reagito in modo talmente straordinario da far parlare i media internazionali ed ancora oggi se ne parla e ci sono ancora gli addobbi per strada. Qui non finirà mai.

Spero di far bene quest’anno, ho preso un grande allenatore che ha proprio il concetto di internalizzazione e può continuare il percorso iniziato dal nostro predecessore Spalletti. Sembrava fosse impossibile vincere senza uno come Maradona, ma grazie ad un modello unico, basato sulla sostenibilità e su scouting di primo livello, e ringrazio Micheli che è il capo degli scouting ed è qui presente, e questo modello vincente ci porta da 15 anni di fila in Europa. Non è solo una crescita sportiva, ma abbiamo rafforzato la piattaforma marketing e per questo abbiamo assunto Tommaso Bianchini che ha allargato le maglie di tutta l’organizzazione. Abbiamo allargato il network ai player internazionali, sfruttiamo i giocatori sui mercati di tutto il mondo e sfruttiamo sempre più l’auto-produzione con l’amico Armani”.

Abbiamo lavorato anche con i nuovi sponsor, ci siamo legati a MSC, fa parte della nostra famiglia dal 2011 ma da oggi è nostro main global partner, rappresentando l’incredibile espansione globale avuta negli ultimi decenni. Napoli e MSC parlano la stessa lingua. Ringrazio per l’ospitalità di oggi e per aver sposato il nostro progetto. Sulla manica avete visto l’altra grande novità: eBay, da oggi porterà le nostre maglie nelle case dei tifosi del Napoli sparsi in tutti i continenti. E’ un nuovo partner globale che entra a far parte della nostra famiglia, che certifica la nostra vocazione internazionale”.

Presentazione maglie Napoli, De Laurentiis: “Dedicate ai nostri tifosi”

“Queste maglie rappresentano la pelle dei tifosi, a loro sono dedicate le maglie. Il messaggio ai tifosi è che ci proveremo sempre ma se ci starete vicini anche nei momenti che possono diventare apparentemente scuri, sentiremo meno questo peso e riusciremo sempre negli anni a mantenere alta l’immagine del Napoli e di Napoli. Tutti uniti per un’unica missione: essere veri supporter di Napoli città e della Campania”.

“Cosa significa quello Scudetto sulla maglia? Rappresenta un segno di libertà quel simbolo, la libertà di dire ‘guardate ci siamo anche noi, questo è appagante ed ha acceso ancora di più la nostra capacità di internazionalizzare il nostro brand, superando altre squadre che non erano falliti. Non dobbiamo mai dimenticare che non esistevamo più, per onorare la storia del Napoli e Maradona quando presi il Napoli dal fallimento la chiamammo Napoli Soccer con rispetto e dedizione. E si impara avendo percorso certi territori, ricevendo gli sputi sulla testa o barricandoci negli spogliatoi”.

“Osimhen indosserà la nuova maglia? Assolutamente sì, ve l’ho già detto, poi se dovesse arrivare un’offerta più che indecente allora ce ne faremo una ragione. E come abbiamo scovato Kvara, Osimhen e altri, ne scoveremo altri ancora”.

“Napoli pronto per il salto Champions? Non facciamo promesse da marinaio, ho ampia fiducia nel nostro allenatore, ha esperienza anche all’estero, ma noi siamo in ricostruzione nel senso che abbiamo giocatori importanti… ma mi insegnate che quando uno è appagato forse il sacro fuoco all’interno si spegne. Qual è il mio compito? Di essere molto ma molto vicino alla squadra per cercare di riaccendere ogni volta la fiammella che si può spegnere. Non devono considerarsi sazi ed arrivati. Alle 18 incontrerò Garcia, anche se abbiamo parlato a lungo in questi giorni, e gli scout e già abbiamo una lista di interventi. Sappiamo anche che abbiamo giocatori arrivati alla fine del loro percorso, con un anno dalla scadenza e devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o non allenarli per mandarli in altri lidi. Questi signori sono giovanotti, sono preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività, che definisco stupida, inefficace, allora dico se vi sta bene così allora trovo pane per i vostri denti. Non ho bisogno di nessuno, posso pagarvi anche a vuoto, però se dopo un anno fermi le loro azioni valgono meno? Club ambiziosi come il Napoli non si manifesteranno? Poi vi guarderete allo specchio dicendo’ sono stato stupido'”.

Una presentazione che segna l’inizio di una nuova era per il Napoli, dopo la conquista del terzo scudetto nella storia del club.