Zielinski, possibile trasferimento bomba in Arabia Saudita: “Tre anni di contratto a 12 milioni”

Nicolò Schira rivela il clamoroso interesse di un club saudita per Zielinski, con un contratto da 12 milioni di euro per tre anni.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nel mondo del calcio si profila un possibile trasferimento bomba per Piotr Zielinski. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, il centrocampista polacco potrebbe abbandonare il Napoli per approdare in Arabia Saudita, attratto da un’offerta economicamente allettante. La notizia, già anticipata inizialmente da Raffaele Auriemma su Twitter, ha preso sempre più consistenza nelle ultime ore.

Si vociferava che la Lazio avesse messo gli occhi su Zielinski, ma sembra che il giocatore non sia particolarmente interessato ad un’eventuale reunion con l’allenatore Sarri. La situazione si è ulteriormente complicata dopo un avvertimento da parte del presidente del Napoli, De Laurentiis. E così, il centrocampista polacco si starebbe lasciando convincere da un’offerta che gli sarebbe giunta dall’Arabia Saudita, segnando così la fine del suo percorso con la squadra azzurra.

Gli ultimi dettagli sono stati svelati proprio da Nicolò Schira, che ha diffuso la notizia sul suo profilo Twitter: “Un club dell’Arabia Saudita vuole Zielinski. Offerti 3 anni di contratto a 12 milioni di euro”.

Il giornalista sportivo ha poi spiegato il modus operandi dei club sauditi: “Il fondo sovrano ingaggia i giocatori e poi decide dove dirottarli tra i 4 club di appartenenza. Prima trovano accordo con i giocatori e poi indirizzano sul club”.