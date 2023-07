Malfitano: “Se Osimhen vuole restare a Napoli, non deve pretendere la clausola”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta, si è soffermato sul futuro di Osimhen, il sostituto di Kim ed altri temi in casa Napoli.

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su diversi temi in casa Napoli. Si comincia dal futuro di Victor Osimhen:

“Abbiamo capito, visto e valutato il valore di Osimhen. Ho sentito parlare spesso di David, l’attaccante del Lille come eventuale sostituto, è comunque un giocatore che in Francia sta facendo molto bene, dovremmo vedere in Italia come si comporta nel caso in cui possa essere lui il sostituto. L’operazione dipenderà molto dalla volontà del calciatore: se il giocatore vuole restare a Napoli e sposare il progetto azzurro, non deve pretendere la clausola. Se tu decidi di restare lo fai perchè credi nel progetto e vuoi continuare a vincere”.

Qualche parola anche sui possibili sostituti di Kim, come Max Kilman e Ko Itakura:

“Itakura? Non lo conosco, ho visto qualche filmato perchè mi ha incuriosito e devo dire che sembra un buon giocatore. Anche Kim non sapevamo chi fosse, poi è arrivato, l’ abbiamo visto e mi ricordo che io e te (a Valter De Maggio, ndr) invitavamo tutti a essere equilibrati quando si trattava di giudicare nuovi acquisti. Io penso che Itakura sarà il sostituto di Kim anche perchè il presidente sembra sia stato molto esplicito: lui stesso ha parlato di un passaggio da un coreano a un giapponese”.

“Il mercato asiatico è un mercato molto interessante anche perchè sul piano delle individualità sono diversi i giocatori asiatici che stanno ben facendo in Europa. Stanno facendo bene, ma anche in Premier. Itakura può essere un buon sostituto di Kim anche perchè penso che la valutazione di Kilman difficilmente verrà abbassata”.