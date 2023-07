Alvino: “Giuntoli elogiato dalla Juve, ma ha fallito i primi due colpi di mercato”

Il giornalista Carlo Alvino non ha risparmiato una frecciatina all’attuale direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli.

Dopo le recenti dichiarazioni in cui ha ammesso la sua simpatia per la Juventus durante la presentazione ufficiale con il club bianconero, Cristiano Giuntoli è diventato uno dei “nemici” per l’ambiente partenopeo, nonostante abbia trascorso otto anni come dirigente sportivo sotto il Vesuvio. Tra i giornalisti che hanno espresso maggiore delusione per le parole dell’ex dirigente azzurro, spicca sicuramente Carlo Alvino, il quale ha espresso la sua frustrazione su Twitter dicendo: “Nauseante per quanto mi riguarda è dire poco… e con questo ne ho finito sull’argomento!”.

Il giornalista, che nutre una forte passione per il Napoli, ha colto l’occasione per lanciare una nuova stoccata a Giuntoli durante un’intervista a Kiss Kiss Napoli:

“Avevo letto che grazie anche alla bravura del nuovo ds le prime operazioni della Juve sarebbero state Parisi dall’Empoli e Milinkovic dalla Lazio che era attratto anche dal blasone bianconero. Il racconto del mercato è bello, vogliono tenere per forza la Juve al centro di tutte le operazioni ma Parisi va a Firenze e Milinkovic in Arabia“.

I presunti obiettivi della Juventus sono sfumati e Alvino non ha perso tempo nel sottolineare così il presunto insuccesso di Giuntoli nel garantire l’arrivo di giocatori desiderati al club torinese.