KISS KISS – Osimhen-Napoli, si va verso la conferma. Individuato il sostituto di Kim

Il Napoli sta lavorando al possibile sostituto di Kim, che è destinato a trasferirsi al Bayern Monaco. Nuovi dettagli sul futuro di Osimhen.

La redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli ha fornito importanti aggiornamenti sul mercato del Napoli: “Kim Min-Jae si sta dirigendo verso il Bayern Monaco. I tedeschi pagheranno la clausola di rescissione al Napoli, e la scadenza è prevista tra pochi giorni (il 15 luglio). Nel frattempo, il presidente De Laurentiis sta cercando il sostituto del difensore sudcoreano. Il prescelto sembra essere Itakura del Borussia M’gladbach, sia per le sue caratteristiche tecniche che perché costa meno rispetto ad altri obiettivi”.

Per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen: “Il capocannoniere della scorsa Serie A potrebbe rimanere a Napoli. Il presidente De Laurentiis desidera trattenere il giocatore sotto l’ombra del Vesuvio, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. Il club campano è in costante contatto con l’agente del calciatore per raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto, che prevede un notevole aumento dell’ingaggio. Inoltre, l’inclusione di una clausola rescissoria potrebbe favorire l’affare”.