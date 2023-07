Presentazione maglia SSC Napoli, i tifosi: “Cosa annuncerà ADL? Mi aspetto un colpo di teatro”

I tifosi del Napoli aspettano con ansia la presentazione delle nuove maglie della squadra e si stanno scatenando sui social network.

Oggi, lunedì 10 luglio alle 15:00, avverrà la presentazione della nuova maglia della SSC Napoli a bordo della MSC World Europa, alla quale parteciperà anche il presidente Aurelio De Laurentiis. I tifosi del Napoli sperano che il proprietario del club faccia anche un annuncio riguardante un nuovo acquisto. Nonostante sia un’ipotesi difficile da realizzare, l’immaginazione dei sostenitori partenopei non ha limiti. Sui vari social network si possono trovare numerosi messaggi in merito.

“È probabile che Aurelio De Laurentiis annuncerà l’acquisto di Itakura. A quanto pare, Kim è ormai un giocatore del Bayern Monaco. Secondo me, il presidente dirà anche che Osimhen ha rinnovato il suo contratto con il Napoli!” afferma uno dei tifosi. “Anch’io mi aspetto un colpo di scena. Magari l’annuncio del rinnovo di Osimhen e dell’arrivo di un nuovo difensore”, dice un altro appassionato. “Penso che annuncerà che Victor Osimhen ha rinnovato con il Napoli per altre due stagioni” commenta un altro tifoso entusiasta. “Il rinnovo di Osimhen e l’acquisto di un nuovo difensore: questi sono i due annunci che ci aspettiamo da Aurelio De Laurentiis” dichiara un altro messaggio trovato in rete.

Sarà interessante vedere se le aspettative dei tifosi saranno soddisfatte durante la presentazione delle maglie e se ci saranno effettivamente degli annunci ufficiali riguardanti il calciomercato del Napoli.