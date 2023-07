AS: Osimhen disponibile al rinnovo con il Napoli. Spunta una novità nel contratto

Il Napoli lavora al rinnovo del contratto di Victor Osimhen, nonostante l’interesse di altri club, il calciatore vorrebbe restare come riporta AS.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è ancora in trattative per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen. Nonostante l’interesse di altri club per l‘attaccante nigeriano, il club azzurro sta lavorando con l’agente Roberto Calenda per estendere il contratto di Osimhen dal 2025 al 2027.

Il Ruolo del PSG e Mbappé Il futuro di Osimhen potrebbe essere influenzato dalla situazione tra il PSG e Mbappé. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid è in pole position per l’acquisto dell’attaccante francese. Un eventuale trasferimento di Mbappé, per una cifra che si aggira intorno ai 200 milioni di euro, darebbe al PSG la forza economica per fare una proposta al Napoli per Osimhen.

Osimhen Vuole Restare al Napoli Nonostante l’interesse di altri club, Osimhen sembra voler restare al Napoli. Secondo AS, l’attaccante è felice nella città partenopea e ha accettato l’opzione di prolungare il suo contratto fino al 2026. Secondo il quootidiano spagnolo, nel nuovo accordo ci sarà una clausola rescissoria variabile o fissa. Tuttavia, il pericolo PSG rimane sullo sfondo, soprattutto se la cessione di Mbappé al Real Madrid dovesse concretizzarsi.