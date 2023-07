Napoli, De Laurentiis ha scelto la Msc World Europa per un motivo scaramantico

Il Napoli si prepara presenta la nuova stagione sulla Msc World Europa. De Laurentiis ha scelto questa nave per un motivo scaramantico.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli inizia un nuovo capitolo con la presentazione della nuova maglia dello scudetto a bordo della Msc World Europa. De Laurentiis ha scelto questa nave, per un motivo scaramantico, il nome della nave da crociera simboleggia l’ambizione del club di raggiungere i massimi livelli internazionali. De Laurentiis ha confermato che l’obiettivo per la stagione ’23-’24 è la finale della Champions League.

Il Futuro di Osimhen Il futuro di Osimhen è ancora incerto. Nonostante i messaggi d’amore del bomber verso il Napoli, resta da vedere se la proposta economica di De Laurentiis sarà sufficiente per convincerlo a rimanere. La situazione è fluida, e pochi club al mondo sono in grado di pagare la cifra richiesta da De Laurentiis.

Il Mercato del Napoli Inter, Juve e Milan si sono messe al lavoro per rafforzare i loro organici. Il Napoli, tuttavia, non è in ritardo sui tempi del suo mercato. De Laurentiis si occupa personalmente delle operazioni, come ha fatto in passato, e il club è pronto a competere con i migliori.

Un Omaggio alla Storia del Napoli La presentazione della nuova maglia con lo scudetto è un omaggio alla storia del Napoli. Dopo anni di duro lavoro e sofferenza, il club ha finalmente raggiunto il successo. Il tricolore sull’azzurro è un tributo a tutti gli allenatori e i giocatori che hanno lottato con passione per rialzare il Napoli.