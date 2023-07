Napoli: Il Nuovo Inizio Sulla Nave dello Scudetto

Il Napoli si prepara per una nuova stagione con la presentazione della nuova maglia e un vertice tra De Laurentiis e Garcia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli inizia un nuovo capitolo con la presentazione della nuova maglia dello scudetto a bordo della Msc World Europa. La nave da crociera simboleggia l’ambizione del club di raggiungere i massimi livelli internazionali.

Il Vertice De Laurentiis – Garcia

Oggi, non c’è spazio per distrazioni. De Laurentiis incontrerà Garcia per discutere il futuro del club. Il nuovo allenatore è ansioso di iniziare a lavorare in un campionato competitivo dopo la sua esperienza in Arabia Saudita.

Il Vecchio Napoli Incontra il Nuovo

Il vecchio Napoli, con lo storico scudetto sul petto, incontrerà il nuovo Napoli nel centro tecnico di Castel Volturno. Con un nuovo allenatore, ma con molte cose che rimangono le stesse, il club è pronto per un nuovo inizio.

Garcia: Un Nuovo Inizio

Rudi Garcia dovrà risolvere un primo nodo: chi sarà il preparatore atletico della squadra. Nonostante il contributo di Francesco Sinatti nelle ultime stagioni, sembra che il ruolo andrà a Paolo Rongoni, il tecnico di fiducia di Garcia.

Alla Conquista del Regno di Spalletti

La prima missione di Garcia è conquistare il regno di Spalletti. Il nuovo allenatore dovrà conquistare tutti e lo farà a Dimaro-Folgarida, mostrando disponibilità e positività. Nel ritiro in Trentino, Garcia ha già previsto la doppia seduta quasi ogni giorno, dimostrando la sua determinazione a entrare nel cuore dello spogliatoio azzurro.