Garcia è a Napoli, il tecnico ha fatto una richiesta al club, centra Spalletti

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, è pronto a immergersi nel suo nuovo ruolo. Dopo un weekend di relax e scoperta della città, Garcia si prepara per una riunione a Castel Volturno con lo staff del club e la partenza per il ritiro di Dimaro.

Garcia, che è arrivato a Napoli con la sua compagna Francesca, ha avuto l’opportunità di assaporare i profumi della città e osservarla da vicino. Ora, è pronto a tuffarsi nel mondo del calcio, un mondo che ha lasciato nel gennaio del 2016.

Garcia ha chiesto alla società di incontrare lo staff che ha affiancato l’ex allenatore Spalletti nel biennio di qualificazione alla Champions e di conquista dello scudetto. Si uniranno a lui il suo vice Jobard e due collaboratori, Fichaux e Rongoni.

Garcia e il presidente del Napoli, De Laurentiis, sono al lavoro per plasmare il nuovo Napoli. Il 19 giugno, durante la presentazione, Garcia ha avuto l’opportunità di dare un’occhiata veloce al club. Ora, è pronto a entrare nel vivo del suo lavoro.

Il mercato chiama e ci sono diverse ipotesi da valutare. Il futuro di giocatori come Zielinski e Lozano, in scadenza di contratto tra undici mesi, è ancora incerto. Inoltre, bisognerà scegliere un centrocampista per sostituire Ndombele, già rientrato al Tottenham.

Domani, De Laurentiis presenterà il nuovo sponsor del Napoli, la MSC, e lancerà le nuove magliette, prodotte insieme ad Armani. Poi, venerdì, la squadra partirà per Dimaro-Folgarida per il ritiro estivo.

Garcia è pronto a plasmare il suo Napoli. Il relax è agli sgoccioli, ora inizia il vero lavoro.