Itakura al Napoli: De Laurentiis Lascia un Indizio

Il Napoli è alla ricerca dell’erede di Kim Min-Jae e l’ultima idea è quella di Ko Itakura. De Laurentiis ha lasciato un indizio che conferma l’interesse del club per il giocatore giapponese.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è alla ricerca dell’erede di Kim Min-Jae e l’ultima idea è quella di Ko Itakura, 26enne giapponese ex City di proprietà del Borussia M’gladbach. L’entourage glissa sull’ipotesi Napoli, mentre la società ha confermato il gradimento per il giocatore che, nelle gerarchie, sembra essere avanti a Kilman e Le Normand. De Laurentiis ha sempre detto di voler acquistare un giapponese, un indizio rivelato già mesi fa che ora le dinamiche di mercato stanno confermando.

La Frase di De Laurentiis sul Mercato

A metà maggio, intervenuto da Fazio, il presidente del Napoli parlò dell’acquisto ormai prossimo di un giapponese, “è quello che stiamo facendo”, e anche in seguito ha confermato la voglia di puntare ancora una volta, dopo Kim, su un giocatore asiatico. Che potrebbe essere appunto Itakura, anche se i profili seguiti sono diversi, sia in difesa che come giapponesi ma in altri ruoli. L’obiettivo è espandere il marchio Napoli anche in Oriente ma restando competitivi nel tempo. Kim insegna.

Il Giallo dell’Offerta

La storia non cambia, tutto il mondo è Paese, e pure in Germania o in Giappone, certe dinamiche restano eguali: ovunque c’è un amico dell’amico che risolve casi o rifila soffiate, che a volte si rivelano polpette avvelenate. L’indiscrezione che all’alba coinvolge il management del calciatore (“Abbiamo un offerta del club saudita dell’Al-Nassr e del Napoli, ma è il Napoli ad essere più vicino alla firma“) a sera diventa la cosiddetta bufala, smentita dai procuratori sempre con il solito metodo delle vie confidenziali. Però qualcosa è successo, almeno questo: a Castel Volturno hanno abbozzato, confermando che il calciatore è “interessante, parecchio”.