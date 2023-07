Tifosi del M’gladbach in Rivolta: ‘Senza Itakura, lotteremo per la Salvezza’

I tifosi del Borussia M’gladbach esprimono la loro rabbia per la possibile cessione del difensore Ko Itakura al Napoli.

Calciomercato Napoli. I tifosi del Borussia M’gladbach sono in rivolta. Secondo quanto riportato da Sky Sport De, il Napoli sembra pronto a chiudere il suo primo acquisto dell’estate: Ko Itakura. Il difensore centrale giapponese del Borussia è il candidato preferito dal club azzurro per sostituire Kim Min Jae.

La notizia della possibile cessione di Itakura ha scatenato una tempesta di polemiche tra i tifosi del club tedesco. Considerato una stella in ascesa, la sua partenza potrebbe lasciare un vuoto significativo nella difesa del M’gladbach.

“Senza Itakura dovremo lottare per la salvezza,” ha scritto un tifoso su un social media. “Non si può vendere per meno di 20 milioni,” ha aggiunto un altro. Molti temono che la partenza di Itakura possa portare il club in una lotta per la salvezza nella prossima stagione di Bundesliga.

Il Bayern Monaco ha confermato la cessione di Hernandez, il che potrebbe aprire la porta per l’arrivo del sudcoreano Kim Min Jae. Il Napoli, a sua volta, potrebbe chiudere l’accordo per Itakura, incassando la clausola di rescissione. Tra azzurri e tedeschi, la differenza è di soli 3 milioni di euro: il Borussia spinge per i 15 milioni da incassare per salutare il giapponese.

Mentre le trattative continuano, i tifosi del M’gladbach rimangono in attesa, sperando che la loro squadra possa mantenere la sua stella difensiva o, almeno, ottenere un prezzo adeguato per il suo trasferimento.