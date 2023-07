Itakura-Napoli in chiusura! Ballano pochi milioni con il M’gladbach: cifre e dettagli

Il difensore giapponese, Ko Itakura, sembra essere la scelta principale del Napoli per rimpiazzare Kim.

Notizie Mercato Napoli – Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è ancora distanza tra il Borussia M’gladbach e il Napoli per il difensore del club tedesco, Ko Itakura, ma c’è anche tanto ottimismo. Il Napoli è in pole position nella corsa al difensore del Borussia, considerato l’erede perfetto di Kim Min-jae. È meno probabile che il presidente Aurelio De Laurentiis punti su Le Normand e Kilman, due giocatori importanti ma considerati troppo costosi.

Ecco quanto si legge sul quotidiano milanese:

“Intanto dall’Arabia rimbalza la notizia che il Napoli sia in fase di trattativa molto avanzata con la società tedesca del Borussia M’gladbach per il giapponese Ko Itakura. Quest’ultimo avrebbe rifiutato ricche offerte saudite perché convinto di accettare il Napoli. I tedeschi chiedono 15 milioni di cartellino, gli azzurri si fermano a 12 ma pare ci siano i presupposti per chiudere l’operazione e dare a Garcia il nuovo centrale difensivo“.