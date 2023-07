Chi è Ko Itakura: Il Difensore Giapponese nel Mirino del Napoli per Sostituire Kim Min-jae

Il Napoli su Ko Itakura, difensore del Borussia M’Gladbach, come possibile sostituto di Kim Min-jae. Scopriamo di più sul talento giapponese.

Calciomercato Napoli. Nel mondo frenetico del calcio, la ricerca del talento giusto può fare la differenza tra una stagione di successo e una di delusione. Con l’imminente partenza di Kim Min-jae, il Napoli si trova di fronte a questa sfida. Il club azzurro ha messo gli occhi su un talento emergente della Bundesliga, Ko Itakura. Questo articolo offre uno sguardo approfondito sul percorso di Itakura, le sue prestazioni e il potenziale impatto che potrebbe avere nel Napoli.

Il Napoli alla ricerca di un sostituto per Kim Min-jae

Con Kim Min-jae che si trasferisce al Bayern Monaco per la prossima stagione, il Napoli è alla ricerca di un sostituto degno per il difensore sudcoreano. Tra i nomi che emergono c’è quello di Ko Itakura, difensore del Borussia M’Gladbach.

Chi è Ko Itakura?

Ko Itakura, nato nel 1997, è un difensore centrale giapponese che gioca in Bundesliga con il Borussia M’Gladbach dal 2022. Versatile, può giocare sia come difensore centrale in una difesa a quattro, sia come mediano, fungendo da diga tra le due fasi di gioco.

Il percorso di Itakura: da Manchester City al Borussia M’Gladbach

Itakura ha iniziato la sua carriera nel Kawasaki Frontale in patria, prima di trasferirsi al Manchester City nel 2019. Tuttavia, la sua permanenza in Inghilterra è stata piuttosto complessa. Nonostante i suoi tre anni con i Citizens, Itakura non è mai sceso in campo per la squadra di Pep Guardiola.

Dopo il suo arrivo al Manchester City, Itakura è stato immediatamente inviato in prestito al Groningen, alternandosi tra la squadra Under 21 in Derde Divisie e la squadra principale in Eredivisie. Nell’estate del 2021, si è trasferito allo Schalke 04, in 2. Bundesliga, prima di lasciare definitivamente il City per unirsi al Borussia M’Gladbach.

Itakura in Nazionale e le sue prestazioni in Bundesliga

Nell’ultima stagione in Germania, Itakura ha totalizzato 25 presenze tra Bundesliga e DFB-Pokal. È anche un membro chiave della nazionale giapponese, avendo fornito l’assist per il gol del 2-1 di Takuma Asano contro la Germania nei Mondiali in Qatar.

Mentre il Napoli si prepara per la prossima stagione senza Kim Min-jae, Ko Itakura potrebbe essere la chiave per mantenere la solidità difensiva che ha aiutato il club a vincere lo Scudetto.